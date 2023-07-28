مصدر بـ«التعليم»: مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2023 قريبة من العام الماضي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب النجاح مرتفعة بنتيجة الثانوية العامة 2023، لكن المجاميع قريبة من العام الدراسي الماضي 2022، موضحة أن كل طالب بالثانوية العامة حصل على حقه كاملا.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. المجاميع مثل العام الماضي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، فى مراحلها الأخيرة، وسيجري الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة، وغالبا ستكون على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم غدا السبت، وإذا حدث ذلك، سيتم اعتمادها رسميا مساء اليوم ذاته.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي خلال الـ48 ساعة المقبلة بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وتكريم أوائل الثانوية العامة.