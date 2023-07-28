رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس.. طرق الحصول عليها

يستعد طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الفترة للانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، حيث الالتحاق بالجامعات والمعاهد، التي يرغبون فيها، لذا يبحث كثير منهم عن رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس.

وتتيح وزارة التعليم العالي رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس، عبر موقعها الإلكتروني المخصص للتنسيق للجامعات للعام 2023- 2024، من هنـــــــــا.

وفور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وقيام الطلاب بالتنسيق الإلكتروني، يمكن الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس عقب الإعلان عنها مباشرة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس

- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة «عرض».

- تظهر نتيجة الطالب والتي تشمل الاسم رباعياً ورقم الجلوس والكلية التي تم الترشيح لها.

الكليات التي يُشترط لها اختبارات القدرات

- كليات الفنون الجميلة فنون وعمارة

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها - بني سويف»

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا

- كليات التربية الرياضية

- كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية»

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

- شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس»

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تظهر بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وهذا المؤتمر خاص بإعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة المقرر تنظيمه بداية الأسبوع المقبل، ويتم إعلان نسب النجاح وأوائل الشعبة العلمية والشعبة الأدبية به أيضا، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.