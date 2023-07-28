انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، من امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، نهاية الأسبوع المنقضي، حيث ينتظر الآلاف من الطلاب الذين أدوا الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ، من العام الجاري، الإعلان عنها، على نطاق 13 إدارة تعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ

وأكد مصدر مطلع في مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ، تظهر عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات للدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، الذي يبدأ من يوم الأحد المقبل حتى الخميس من نفس الأسبوع، عقب انتهاء الامتحانات للدور الثاني بيوم غداً السبت لليوم الأخير، لافتاً إلى أن نتيجة الدور الثاني تعلن موعد أقصاه الاثنين 7 أغسطس من الشهر المقبل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ

وأشار المصدر إلى أن 63 ألفا و281 طالبا وطالبة خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ للفصل الدراسي الثاني في 388 لجنة على نطاق محافظة كفر الشيخ.