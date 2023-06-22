«تعليم كفر الشيخ»: 15 يوليو امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023

كشف مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ، تبدأ يوم 15 من شهر يوليو المقبل، على مستوى جميع مدارس محافظة كفر الشيخ، للطلاب الذين يخوضون الامتحانات للدور الثاني بالشهادة الإعدادية كلا حسب مادة الرسوب.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

وأضاف المصدر المطلع، في تصريحات لـ«للوطن»، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ، تكون داخل نطاق الإدارات التعليمية التابع لها كل طالب، مشيراً إلى أن جدول الامتحانات سوف يتم إرساله إلى جميع الإدارات التعليمية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

ومع العد التنازلي لأداء الطلاب امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ، كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023، بنسبة نجاح 83.31%.

بينما كان قد تقدم لأداء امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، عدد 63 ألفًا و 308 طالبا وطالبه، تغيب منهم 370طالباً، كما نجح من بينهم 52 ألفًا و432طالبًا.