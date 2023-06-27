22 يوليو انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أكد مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023، سوف تبدأ في يوم 22 من شهر يوليو المقبل، ويكون سيرها كالتالي:

- يوم السبت، 22 يوليو مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة ال 9 حتى 11:30، والتربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:3.

- يوم الأحد، 23 يوليو، الهندسة من الساعة ال 9 حتى الحادية عشر ونصف، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- يوم الإثنين، 24 يوليو، الجبر من الساعة 9 حتى 11، ومادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 1:30.

- يوم الثلاثاء، 25 يوليو، مادة اللغة الأجنبية من الساعة ال 9 حتى الحادية عشر، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30

- يوم الأربعاء، 26 يوليو، مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة ال 9 حتى الحادية عشر.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

وأشار المصدر المطلع، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الطلاب سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ، داخل نطاق مدارسهم التابعة لكل إدارة تعليمة، لافتاً أن جدول الامتحانات سوف يتم إرساله إلى جميع الإدارات التعليمية منتصف الأسبوع المقبل، حتى يتثنى الاستعداد والتجهيز للامتحانات الخاصة بطلاب الدور الثاني، موضحاً أن الامتحانات كانت ستعقد يوم 15 يوليو، ولكن ستعقد في 22 يوليو نظراً لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي في يوم 15 يوليو، وهو ما يتعارض مع بعض المدارس التي تضم المدارس الإعدادية والثانوية معا.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

وقبيل أداء الطلاب امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ، تم تجهيز لعقد الامتحانات بداية من يوم 22 يوليو القادم، حيث كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023، بنسبة نجاح 83.31%.

كما كان قد تقدم لأداء امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، عدد 63 ألفًا و 308 طالبا وطالبه، بينما قد تغيب منهم 370 طالبًا، نجح من بينهم عدد 52 ألفًا و432 طالبًا.