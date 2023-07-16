محافظ كفر الشيخ: تأجيل امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية لـ24 يوليو

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تأجيل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني من السبت 22 يوليو، لتبدأ الامتحانات يوم الاثنين 24 يوليو، نظرا لأن اليوم الأحد أجازة رسمية بناء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023، بأن يكون الأحد الموافق 23 يوليو، إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

جداول الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وحيث أن جداول الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، توافقت مع هذه الأجازة، حرصا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على قضاء الطلاب وأولياء والمعلمين الإجازات الرسمية فوجه محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل الوزارة، بتعديل امتحانات الدور الثاني على أن تبدأ جميعها الاثنين 24 يوليو.

تعديل جدول النقل

كما قرر محافظ كفر الشيخ تعديل جدول النقل بدء من أيام الخميس 19 يوليو، والسبت 21 يوليو والأحد 22 يوليو، ليوم الاثنين 24 يوليو، حسب الجداول المرفقة.