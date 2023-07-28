محمد منير يروج لحفله في العلمين الجديدة

روج الفنان محمد منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله المقرر إقامته في العلمين الجديدة، بمشاركة حميد الشاعري.

ونشر منير البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: «العالم ملك أيدينا، مستنيكم في مهرجان العلمين يوم 8-4».

آخر أعمال محمد منير

وحقق الفنان محمد منير، نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني الماضي، بعد غنائه تتر مسلسل «عملة نادرة»، كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد رحيم، وتتر «سره الباتع»، كلمات مصطفى إبراهيم، وألحان وليد سعد، وحققت التترات التي غناها نجاحا كبيرا، وتصدر التريند خلال شهر رمضان الماضي.