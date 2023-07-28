موعد حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين الجديدة

يجمع مهرجان العلمين الجديدة 2023، الكينج محمد منير، والفنان حميد الشاعري، في حفل واحد، يوم 4 أغسطس المقبل، وذلك بـ«العلمين أرينا»، ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة.

حفل منير وحميد الشاعري

ومن المتوقع أن يشدو منير مع حميد الشاعري، خلال أغنية أو أكثر، إذ تعاونا في العديد من الأعمال الفنية سويا، منها أغنية «أكيد» التي كانت وليدة جلسة لهما أمام التليفزيون، عام 1986.

وكان محمد منير، هو أول من استقبل حميد الشاعري في مصر، لذا تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة.

حميد الشاعري يتحدث عن منير

وكان حميد الشاعري، تحدث عن علاقته بالكينج منير قبل سابق، خلال حواره ببرنامج «معكم» التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إذ قال إنه كان يستمع لكل أغاني الكينج منذ صغره، وكانت أول أغنية يسمعها لـ محمد منير «بنتولد»، كما استمر في سماع أغاني محمد منير عندما كان يدرس في لندن.