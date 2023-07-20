محمد رحيم يشوق جمهور الكينج محمد منير بعمل فني جديد: «انتظرونا»

شوق الفنان محمد رحيم، جمهور الفنان الكبير محمد منير، بصورة رفقته أثناء العمل على حدث فني جديد، خلال تواجدهما سويا في مدينة الساحل الشمالي.

محمد رحيم يجتمع مع الكينج محمد منير

نشر «رحيم» عدة صور له رفقة منير والمنتج حمدي بدر، وعلق عليها عبر حسابه على «فيس بوك»: «انتظرونا».

محمد منير كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في مدينة العريش بشمال سيناء، الذي عرضته قناة «الحياة» حصريا.

محمد منير: غنائي على سيناء أرض الأبطال حلم شخصي

وقال الفنان محمد منير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش وصوله إلى أرض سيناء، إنّه جاء خصيصا ملبيا الدعوة للغناء من أجل هدفين، الأول للمشاركة في احتفالات سيناء وعودة الهدوء وتوصيل رسالة للعالم بأن سيناء الآن من أكثر المناطق أمنا وأمانا وهدوءا، والثاني شخصي جدا، وهو أن يكون قد غنى على كل شبر في مصر وعلى رأسها سيناء أرض الأبطال.