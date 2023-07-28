وزير التعليم يعلن نسبة النجاح في امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة
كتب:
أميرة فكري
10:37 م | الجمعة 28 يوليو 2023
وزير التربية والتعليم
كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء التصحيح، مؤكدا انها بلغت 89.7%.
نسبة النجاح في الرياضيات البحتة
وأكد وزير التربية والتعليم، خلال تفقده مركز التصحيح الالكتروني الرئيسي، إن نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.