قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. وزير التعليم للطلاب: النتائج مبشرة

أنتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أن النتيجة أصبحت جاهزة للاعتماد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم إعلان أوائل الثانوية العامة، وبعد ذلك إعلانها لجميع الطلاب.

مفاجأة سارة للطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وزفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة سارة للطلاب، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات، تمثلت في أن مؤشرات النتيجة مبشرة للغاية، وأن عددا كبيرا من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد الامتحانية، سواء مواد دراسية لطلاب الشعبة العلمية أو طلاب الشعبة الأدبية.

نتيجة الثانوية العامة مبشرة

أوكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ مبشرة للغاية، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، تمت بشكل منضبط ومنتظم، موضحا أن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها، ولن يظلم أى طالب، كما لن يتم المساواة بين الطلاب المجتهدين بآخر غشاشين.

إجراءات عقابية لـ41 طالب غشاش في امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التعليم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن جميع حالات الغش التى تم رصدها خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2023، والبالغ عددها 41 حالة غش، تم تحويلها للشؤون القانونية، وتم التحقق فيها، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات العقابية ضد الطلاب الغشاشين، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب.

تفاصيل المؤشرات الأولية لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة

وأضاف حجازي، أن تفاصيل مؤشرات النجاح في مواد الثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، جاءت على النحو التالى:

88.9 % نسبة مؤشرات النجاح في مادة الكيمياء.

90.2 % نسبة النجاح في مادة التاريخ.

91.6 % نسبة النجاح في مادة الجغرافيا.

91 % نسبة النجاح في مادة الفيزياء.

90 % مؤشرات النجاح في مادة اللغة العربية.

91 % نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

91.3 % مؤشرات النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

91.1 % نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا.

88.5 % نسبة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية.

93.9 % نسبة النجاح في مادة علم النفس والإجتماع.