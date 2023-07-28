نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. نسبة النجاح في 10 مواد

خصصت جريدة «الوطن» رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، في إطار الخدمات التي نقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، لمعرفة نتائجهم بالدرجات، مثل كام عام بطريقة سهلة وخطوات بسيطة من خلال تسجيل الموبايل وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

ويتمكن الطلاب الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، للحصول علي النتيجة في أسرع وقت فورا اعتمادها رسميا وقبل أي حد دون التعرض لأي مشاكل تقنية من خلال التالي:-

- الدخول علي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن.

- اكتب اسمك رباعيا بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك ومراجعته جيداً .

- اختر الشعبة «العلمية علوم أو رياضة أو الأدبية»

- اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.

- اختر المحافظة.

- اكتب رقم تليفونك.

- اضغط على سجل.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسي.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% .

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.