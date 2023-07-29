كلية اللغة العربية بجرجا للبنين تعلن سحب ملفات الطلاب 1 أغسطس

أعلنت كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف بجرجا للبنين، بدء سحب الملفات وشهادات التخرج من الكلية للطلاب الناجحين بالفرقة الرابعة للعام الدراسي الحالي بداية من يوم الثلاثاء 1 أغسطس ولمدة شهر.

الأوراق اللازمة لسحب ملف الكلية

وحددت كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف بجرجا للبنين، عدة أوراق يجب استكمالها للحصول على الملف الدراسي وإخلاء طرف من الكلية للطالب وهي:

-3 صور شخصية مقاس 4*6.

-3 جنيهات دمغة عادية.

-أصل بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن شهر، للاطلاع عليها وصورة منها.

-إفادة بمحو أمية 3 دارسين تم اختبارهم واجتيازهم للاختبار والحصول على الشهادة.

-إخلاء طرف من التربية العسكرية.

-إخلاء طرف من مكتبة الكلية بعدم حيازة أي كتب من المكتبة.

-إخلاء طرف من المدينة الجامعية للطلاب المقيمين بها.

-سداد الرسوم الدراسية المقررة طوال الأربعة سنوات الدراسية، في حال عدم سدادها مسبقا.

-سداد الرسوم المقررة لشهادات التخرج، وفقا للقسم، ولنوع الشهادة دائمة أو مؤقتة.

أقسام كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف بجرجا للبنين

وقال الدكتور فتحي أحمد عبد العال، لـ«الوطن»، إن كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر للبنين بجرجا تهدف للوصول للريادة بعلوم اللغة، إذ تضم 4 أقسام تمنح كلا منها شهادة عامة بعلوم اللغة العربية ومتخصصة بالتخصص الدقيق للطالب وهي:

-البلاغة والنقد.

-أصول اللغة.

-اللغويات.

-الأدب والنقد.