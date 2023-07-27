أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة سوهاج.. بينهم الرابعة على الجمهورية

أعلن اليوم، فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظات، وقال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه من المنتظر إعلان أوائل الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة سوهاج اليوم، عقب وصول مظروف النتيجة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة سوهاج

وأضاف حمادي، أن مندوبي المنطقة الأزهرية بسوهاج، في طريقهم الآن من محافظة القاهرة لسوهاج، تمهيدا لإعلان النتيجة عقب فض المظروف، وبداخلة ترتيب النتيجة وبها أسماء الـ10 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة سوهاج.

الرابعة على الجمهورية علمي من سوهاج

وكشف أن من بين أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة سوهاج، الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، من معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، التي حصلت على 99،69%، وحصدت المركز الرابع على مستوى الجمهورية في القسم العلمي.

وأوضح «حمادي» أنه سيعلن أسماء الـ10 طلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، وسيجري تقسيمهم بداية من المركز الأول وصولًا للأخير.