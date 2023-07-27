الرابعة على الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية: حلمي ادخل طب بشري

بحثت مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، ابنة قرية المحامدة البحرية بمركز سوهاج الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد على بن أبي طالب النموذجي بمحافظة سوهاج على اسمها بين الأوائل الذين تم نشر صورهم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تجده رغم ثقتها بإجاباتها ومجهودها لن يذهب هباء.

مروة تتأكد بأنها الرابع على الجمهورية

قالت «مروة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ظلت تحاول الحصول على النتيجة برقم الجلوس لأكثر من مرة حتى كادت أن تيأس، لكنها فوجئت بالموقع يستجيب بالنهاية وترى المجموع، لتصرخ: «أنا أكيد من الأوائل»، لتتلقى اتصالا من الشيخ أحمد حمادي مدير المنطقة الأزهرية بسوهاج يؤكد لها حصولها على المركز الرابع بالقسم العلمي على مستوى الجمهورية بنسبة 99،69%.

مروة اختارت الطب البشرى

وأعربت«مروة»، عن سعادتها بتحقيق حلمها بالترتيب على مستوى الجمهورية مضيفة أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب البشري.

والدة الطالبة تروي

وأوضحت عفاف السيد، والدة الطالبة أنها توقعت أن تحقق ابنتها تقدما ملموسا في امتحانات الثانوية الأزهرية فنجلتها تحصل على المركز الأول منذ المرحلة الابتدائية على المحافظة، لكن لم تتوقع أن تحصد مركزا مرموقا على مستوى الجمهورية فالأمر مفاجأة لها.

وأضافت الأم أنها تتمنى التحاق ابنتها بكلية الطب البشري، فشقيقها الأكبر صيدلي، ولديها 5 أشقاء أصغر منه مروة تحلم بتفوقهم جميعا، وأهدى الأب والأم الطالبة مروة تاجا من الورد:«شرفتنا وسط الناس».