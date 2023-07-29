كلب تركي يصبح من المشاهير.. «هوايته يتفسح في المواصلات» والناس تتصور معه

حصل بوجي، كلب الشارع في إسطنبول على إشادة وطنية ودولية في الأسابيع الأخيرة، لقدرته على التنقل في المدينة التركية بمفرده، إذ أنه لديه هواية يومية في ركوب المترو والحافلات والعبارات وحتى ركوب المصاعد، دون إزعاج المواطنين.

كلب يحب التنقل بين وسائل النقل في إسطنبول

ووفقا للمصور كريس ماكغراث، الذي تتبع الكلب في جميع أنحاء العاصمة التركية إسطنبول، وجد أن «بوجي» يحب ركوب المترو والقطارات في المدينة، لأن مكانه المفضل هو الجلوس فوق مقاعد الحافلات والشعور باهتزازات المحرك، قائلا: «كل ما يريد القيام به هو الركوب في وسائل النقل، للاستمتاع فقط فإنه حقا غريب جدا».

What an intelligent dog! I love Boji! pic.twitter.com/cDdrKlM4Rf — James Saw (@TIAGOMAULLE) July 27, 2023

وقال أفلين إيرول، مسؤول العلاقات العامة في مترو أنفاق إسطنبول، إن الإدارة وجدت الكلب بوجي يتردد على محطة المترو يوميا، مثله كمثل الموظفين بنتظر القطار في تمام الساعة التاسعة صباحا، إذ أنه يعرف من أين يدخل ويخرج، دون إزعاج المواطنين، مضيفا أن الجميع يعرفه الآن، ويرحبون به ويلتقطون معه الصور.

كلب ذكي يصبح من المشاهير في إسطنبول

بحسب موقع «أوريزونت إنيرجيا» الإيطالي، يستطيع الكلب «بوجي» السفر إلى نحو 30 كيلومترا داخل إسطنبول، حيث يمر عبر العشرات من محطات المترو والأتوبيسات وعبارتين على الأقل.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد لمقطع فيديو عن الكلب «بوجي»، وهو يتنقل بين وسائل النقل في إسطنبول، كما نشر بعض المواطنين صورهم مع الكلب، إذ أصبح للكب «بوجي» حسابات خاصة على تويتر وإنستجرام من عشرات الآلاف من المتابعين له.