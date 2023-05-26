كلب يختار شريكة حياة صاحبه الكفيف في بريطانيا.. قصة حب استمرت 30 عاما

شهدت المملكة المتحدة قصة حب غريبة، مستمرة منذ أكثر 30 عامًا، والتي بدأها كلب، حينما كان السبب في تعارف زوجين على بعضهما البعض، ونجحت قصتهما التي نشرتها صحيفة الجارديان.

قصة زواج عن طريق كلب في بريطانيا

في عام 1992، كان «لي» يعيش مع والديه في مدينة كارديف، وفي إحدى الليالي، في نهاية فبراير، ذهب إلى الحانة مع كلبه «توبي»، لأنه كان مصابًا بالعمى بسبب حالة وراثية نادرة.

ووفق صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، فإنه بسبب كلبه تعرف على زوجته جايل، في إحدى الحفلات الليلية قبل 31 عامًا، عندما أعجب بها «توبي» وجلس معها، وبعد نهاية الحفل خرج «لي» للعودة إلى المنزل، وفوجئ أن كلبه لم يخرج معه، واتجه إليها وظل بجانبها لم يتحرك.

ومن هنا بدأت قصة تعارف «لي» الكفيف وزوجته «جايل»، اللذان ظلا يتبادلان الحديث طوال الليل، مشددًا على أن قصة حبهما ارتبطت بالكلاب.

وأوضح «لي» أنه ولد فاقد البصر تقريبًا بسبب حالة وراثية نادرة، وحصل على أول كلب مرشد له وأطلق عليه اسم «توبي» في عام 1989. وظل معه لمدة 4 سنوات حتى تزوج «جايل» في أبريل عام 1993 في كارديف في بريطانيا، وحضر «توبي» حفل الزفاف مع الكلب المرشد الجديد «يورك»، إذ كان الأول يعاني من مشاكل صحية وتوفى بعد فترة.

من جانبها، قالت «جايل» قائلة: «المزحة أنني تزوجت (لي) بسبب كلب أعجبني، ولكن حقيقةً أحببته بسبب قبوله لي كما أنا، ونحن مناسبين لبعضنا البعض». مشيرة إلى أن بعض الأشخاص شككوا في بداية العلاقة بسبب حالة زوجها، ولكنها شعرت أن أي شخص قد يتعرض للمرض أو الإعاقة في أي وقت.