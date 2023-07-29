مصرع 3 نتيجة اقتحام مسلح لمبنيين بألمانيا.. الشرطة تضبط المنفذ

شهدت مدينة أوجسبورج الألمانية، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة اثنيين آخرين، وكشفت الشرطة الألمانية ووسائل إعلام محلية، تفاصيل حادث إطلاق النار.

وقالت الشرطة الألمانية، إن رجلا «64 عاما»، اقتحم مبنى سكني، في شارع «شوبرت شتراسه»، في بلدة لانجويد بالقرب من مدينة «أوجسبورج»، الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي « بتوقيت القاهرة»، مطلقا النار على 5 أشخاص، ما أسفر عن مقتل 3، وفقا لما ذكرته صحيفة«بيلد» الألمانية.

وتقع «لانجويد» على بعد نحو 20 دقيقة بالسيارة من مدينة «أوجسبورج»، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 7 آلاف و500 نسمة.

«بيلد» الألمانية: 3 نساء بين ضحايا ومصابي الحادث

أشارت صحيفة «بيلد» الألمانية، إلى أن بين الضحايا امرأتان «49 و72 عاما»، ورجل يبلغ من العمر 52 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اعتقال منفذ إطلاق النار دون مقاومة

كما اقتحم الرجل، مبنى آخر مجاورا للمبنى الأول، وأصاب امرأة «32 عاما»، ورجلا يبلغ من العمر 44 عاما، فيما اعتقلت الشرطة الألمانية، المشتبه به في حادث إطلاق النار في سيارته دون مقاومة، فيما لا يزال الدافع وراء الجريمة غير معروف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية «دي بي أيه».

وكانت الحكومة الألمانية، تعهدت في وقت سابق، بزيادة تشديد قوانينها ذات الصلة بحيازة الأسلحة، كما تجري السلطات عمليات فحص كل 5 سنوات لحائزي الأسلحة، للتحقق من مبرر حيازتها.