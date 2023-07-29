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السفير أحمد حجاج عن كلمة الرئيس بالقمة الأفريقية الروسية: قوة القارة في وحدتها

كتب:

أبانوب رجائي
10:24 ص | السبت 29 يوليو 2023
برنامج هذا الصباح

برنامج هذا الصباح

تحدث السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالقمة الأفريقية الروسية، وعن الرسائل التي حملتها كلمته قائلًا: «الرئيس كرر عدد بديهيات وتساءل البعض عن سبب تكرار هذه الأمور، إذ أنه كرر ذلك الأمر لأن بعض الأطراف تنسى أو تتناسى».

المطالبة بصوت إفريقي في المحافل الدولية

وعن حديث الرئيس السيسي عن المطالبة بصوت أفريقي في المحافل الدولية، قال «حجاج»، عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «قوة أفريقيا في وحدتها واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة وأيضًا في المؤتمرات الدولية، ولذلك يجب التشاور المسبق قبل المشاركة الأفريقية في اجتماعات الأمم المتحدة ولكن للأسف بعض الدول تخضع لتأشيرات أو إغراءات أخرى تجعلها تحيد عن الخط».

وحدة الدول الأفريقية

وأضاف الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية: «إن لم تكن الدول الأفريقية موحدة في موقفها فستسعى القوى الكبرى لاتخاذ مواقف لا تتماشى مع مصالح القارة الأفريقية ككل».

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بقلم أبانوب رجائي