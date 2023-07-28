رئيس الاتحاد الأفريقي: دول عديدة مستعدة لاستضافة «القمة الروسية الأفريقية» المقبلة

قال غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جزر القمر، إن القمة الروسية الأفريقية، شهدت إيجاد آلية من شأنها مساعدة الدول الأفريقية، لإحراز المزيد من النجاحات، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الأخطاء، حيث أنه في أفريقيا الكثير من الدول المستعدة لاستضافة القمة، وجزر القمر مستعدة كذلك.

وأضاف «عثماني»، خلال كلمته بالجلسة الختامية للقمة الروسية الأفريقية، وذاعتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القمة شهدت التباحث حول القضايا الخاصة بالبنى التحتية والطاقة، وجرى إظهار أن أفريقيا تمتلك القدرات الذاتية، التي يجب أن نستغلها ونستفيد منها لمصلحة الجميع: «يجب أن نستفيد من القدرات، ونعمل على إنتاج منتج ذا قيمة مضافة، وعلينا أن نسير للأمام، ونمتلك رأس مال ونصدر خاماتنا، وتلك الخامات ستعود في نهاية المطاف إلينا كبضائع ومنتجات».

وأوضح أن روسيا أظهرت استعدادها لمساعدة الدول الأفريقية في التصنيع، وعدم تصدير المواد الخام، وذلك فيما يخص الطاقة والزراعة، وغيرها من المجالات الأخرى، «أعتقد أن النجاح ينتظرنا، وراضيين من نتائج اجتماعاتنا، ومن طرفنا سنشكل الظروف المهيئة للمنافسة، وسنتمتع بشركاء كثر، وسنمضي قدما حتى يحالفنا التطور في بلداننا، وأنا على يقين أن نحقق مثل تلك المشروعات بمساعدة روسيا».