9 بشائر تنتظرها مصر من القمة الروسية الأفريقية.. تسهيل شروط السفر

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من أعمال القمة الروسية الأفريقية، أمس الجمعة، إذ شارك فيها 49 دولة أفريقية بمدينة سان بطرسبرج الروسية، على مدار يومين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت النتائج فعالة لزيادة تعميق الشراكة بين روسيا والدول الافريقية وتحديدا مصر.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أبرز نتائج القمة الروسية الأفريقية، التي تهم المواطن المصري، وهي كالتالي:

بشائر تنتظرها مصر من القمة الروسية الأفريقية

إرسال محاصيل الحبوب الروسية بالمجان إلى مصر، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستستمر في توريد محاصيل الحبوب إلى الدول الأفريقية، بموجب عقود بالمجان

توفير احتياجات مصر من الوقود الهيدروكربوني، وقدرات توليد الطاقة.

زيادة التجارة والتحول إلى العملات الوطنية، إذ صرح «بوتين» خلال كلمته في فعاليات القمة الروسية الأفريقية، أن الهدف من ذلك زيادة التجارة المتبادلة نوعيا وكميا بين روسيا ومصر.

تطوير التعاون المشترك بين مصر وروسيا في مجال المعلومات، تحديدا في تعزيز وسائل الإعلام الوطنية، والتدريب المهني للصحفيين.

استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية في مصر والدول الأفريقية، بنظام الرسائل المالية الجديد، الذي يجري إنشاؤه في روسيا، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

روسيا تطلق برنامج مساعدة لمصر والدول الأفريقية في مجالات الرعاية الصحية، إذ من المقرر أن تصل تكلفته نحو 1.2 مليار روبل، وذلك في محاولة لمكافحة الأوبئة حتى عام 2026.

إنشاء مراكز لتعليم اللغة الروسية في مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، خلال الفترة بين 2023-2026

تسهيل شروط السفر إلى روسيا

تسهيل شروط سفر المواطنين المصريين والروسيين على السواء، بين البلدين.

تطوير التعاون في مجال استخراج المعادن ومعالجتها بين روسيا والدول الأفريقية، من بينها مصر.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد بنتائج القمة الروسية الأفريقية، معربا عن ثقته الكبيرة في تحقيق هذه النتائج، كما أنها ستساهم في تعزير الشراكة بين روسيا وأفريقيا من أجل الرخاء والازدهار، بالإضافة إلى هدف روسيا في بناء شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية.