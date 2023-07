الممثلة ميشيل يوه تتزوج في عمر الستين بعد 19 سنة خطوبة.. من هو زوجها؟

تزوجت الفنانة الماليزية ميشيل يوه صاحبة الـ60 عامًا والحائزة على جائزة الأوسكار من جان تود المدير التنفيذي السابق لشركة «فيراري» في جنيف بسويسرا، بعد خطوبة دامت لـ19 عاما، إذ كان الزوجان مخطوبين منذ عام 2005، وذلك حسبما أعلن فيليبي ماسا سائق سباقات سيارات برازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وبدأت علاقة ميشيل يوه وجان تود عام 2004، قبل عام من خطوبتهما، حيث التقى تود ويوه في شنغهاي بينما كانت الممثلة تقوم بالدعاية لفيراري.

كشفت مجلة «People» الأمريكية عن أهم المعلومات عن جان تود زوج ميشيل يوه.

- جان تود هو يبلغ من العمر77 عامًا .

- من وسط فرنسا، وولد في بييرفورت في فبراير 1946.

- جان تود هو ابن طبيب.

- ذهب في النهاية للدراسة في مدرسة كوادر للاقتصاد والأعمال في باريس.

- يعمل تود في مجال السباقات كمدير تنفيذي الآن، لكنه كان في السابق سائقًا مساعدًا في بطولة العالم للراليات.

قابل الجمهور حول العالم خبر زواج ميشيل يوه، بحفاوة كبير، لأنها من أبرز وأهم نجمات العام نتيجة نجاحاتها المستمرة على العديد من المستويات، حيث شكل هذا العام مجموعة من الخطوات التي غيرت حياة النجمة الماليزية بشكل كامل، كما وضعت أخيرا نهاية سعيدة لقصة حبها مع جان تود.

كانت ميشيل يوه قد قضت عامًا رائعًا في حياتها من النجاح المذهل، إذ فازت بجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم «كل شيء في كل مكان في آن واحد في ليلتها الكبيرة»، وكان يرافقها في هذا اليوم شريكها جان تود.

وعبر زوج مشيل يوه، عن سعادته حينها، حيث قام بالتغريد أثناء فوزها، وكتب: «لحظة من النعمة الخالصة والسعادة الهائلة! يا لها من رحلة! فخورة جدا بميشيل التي حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة».

Moment of pure grace and immense happiness! What a journey! So proud of Michelle who received the Oscar Academy Award of the best actress #EverythingEverywhereAllAtOnce pic.twitter.com/jANwzI0sQE