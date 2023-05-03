«الأوسكار» تحدّث قواعد وعقوبات الجائزة بعد أزمة فيلم «To Leslie's»

بدأت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، مراجعة السياسات الخاصة بها خاصة فيما يتعلق بحملات الدعم المرشحين عبر الإنترنت وذلك بعد أزمة فيلم «To Leslie's» الذي تمّ ترشيح بطلته أندريا رايزبورو لجائزة أوسكار أفضل ممثلة بشكل مفاجئ، بعد حملات موسعة على الإنترنت، قالت الأكاديمية إنَّها وجدت وسائل التواصل الاجتماعي وتكتيكات حملات التوعية التي أثارت القلق في ذلك الموسم.

وافق مجلس إدارة الأكاديمية، على اللوائح الترويجية المحدثة وقواعد الجوائز الخاصة بالحملة لموسم الجوائز للعام المقبل، وقالت إنَّ هذا هو أهم إصلاح للمبادئ التوجيهية منذ وضعها في 1994، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

أكاديمية «أوسكار» تجري تغيرات جوهرية على قواعدها

وكشفت الأكاديمية عن تغييرات جوهرية أخرى على القواعد، ضمن بيان صحفي، تتعلق بالتوضيحات المتعلقة بالمناسبات والتجمعات الخاصة؛ الاتصالات العامة والمباشرة لأعضاء الأكاديمية؛ بالإضافة إلى لغة موسعة بشأن انتهاكات اللوائح والعقوبات، بما في ذلك عملية الإبلاغ عن الانتهاك ومراجعته.

قبل ترشيحات العام الماضي، لم يتوقع معظم محللي جوائز الأوسكار أن تكون الممثلة أندريا رايزبورو المرشحة الأولى لجائزة أفضل ممثلة على الرغم من أنها حصلت على ترشيح لجائزة الروح المستقلة، عززتها حملة وسائل التواصل الاجتماعي في اللحظة الأخيرة مع موافقات من مشاهير مثل جوينيث بالترو وكيت وينسلت وإدوارد نورتون خلال فترة التصويت.