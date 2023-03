جوائز أوسكار 2023.. ميشيل يوه أول أسيوية تفوز بأفضل ممثلة

حصلت الممثلة ميشيل يوه على جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وذلك عن دورها في فيلم عن «Everything Everywhere All at Once»، لتصبح بذلك الجائزة الأولى في مسيرتها الفنية، وتكون أول ممثلة أسيوية تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة.

وقالت في كلمتها: «بالنسبة لجميع الأولاد والبنات الصغار الذين يشاهدونني الليلة، فهذه منارة للأمل والاحتمالات، هذا دليل على أن الأحلام تتحقق، لا تدع أي شخص يخبرك بأنك تجاوزت وقتك، لا تيأس أبدا».

6 جوائز لـ «Everything Everywhere All at Once» في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

وتعتبر جائزة ميشيل يوه كأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، هي السادسة التي يحصدها الفيلم بعد حصول مخرجاه على جائزة أفضل إخراج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل مونتاج، أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة لـ جيمي لي كورتيس.

وكانت تنافس الممثة الأسيوية على جائزة أفضل ممثلة في قائمة ضمت كلا من أندريا ريسبورو عن «To Leslie»، كيت بلانشيت عن «Tár»، آنا دي أرماس عن «Blonde»، بالإضافة إلى ميشيل ويليامز عن «The Fabelman».