وفاة جليندا جاكسون عن عمر ناهز 87 عاما.. حصلت على الأوسكار مرتين

توفيت الممثلة الإنجليزية جلينا جاكسون، اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أجنبية، التي نقلت عن مدير أعمالها ليونيل لارنر، أنها توفيت بسلام بعد فترة من معانتها مع المرض.

ممثلة بدرجة سياسية

تعد جليندا جاكسون، البالغة من العمر 87 عامًا باعتبارها من مواليد 9 مايو عام 1936، من أشهر النجمات اللاتي مارسن العمل السياسي بانضمامها إلى حزب العمال البريطاني، وحصلت على عضوية البرلمان.

نجمة الأوسكار

وحصلت جليندا جاكسون، على جائزة الأوسكار مرتين في حياتها، الأولى جائزة أفضل ممثلة عن فيلم Women in Love عام 1969، والجائزة الثانية عام 1973 عن فيلم A Touch of Class.

انغمست في العمل السياسي وعضوية البرلمان في بداية التسعينيات من القرن الماضي، والذي استمر مع بلوغها عامها الـ80، حال دون استمرارها في مجال السينما كثيرًا.