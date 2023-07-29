«الأرصاد»: انكسار نسبي لموجة الحر اليوم.. وانخفاض الحرارة 4 درجات (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه من المتوقع أن تقل حدة موجة الطقس الحار اليوم، ولكن على مدار شهر أغسطس سيكون الطقس حارًا، إذ يعتبر شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، ولكن موجة الطقس الحار التي نشهدها منذ أسبوعين ستنكسر اليوم وتخف حدتها، وستختلف التوزيعات الضغطية ونبدأ نتأثر بامتداد بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، وهذا المنخفض الجوي سيساعد بشكل كبير على عدم الشعور بنسب الرطوبة.

منخفض الجوي وراء انخفاض درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «صباح الخير يا مصر»، أنَّ المنخفض الجوي سيساعد على انخفاض درجات الحرارة، إذ يشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح من درجتين إلى 4 درجات على معظم أنحاء الجمهورية ولكن نسب الرطوبة المرتفعة في الجو ستستمر، وهي التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

طقس شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه «على الرغم من كون درجات الحرارة قد انخفضت، وشعورنا بدرجات حرارة أقل حدة اليوم، إلا أنَّ الطقس سيكون شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، خصوصًا القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن شعورنا بالطقس الحار سيكون أقل من الأيام الماضية بشكل كبير ونشعر باختلاف بدرجات الحرارة، ونشعر بدرجات حرارة أقل من الأيام الماضية».