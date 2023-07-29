سر تحذيرات «الأرصاد» من طقس شهر أغسطس المقبل.. ظاهرة جوية تصل لذروتها

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهدت كافة الأنحاء أطول موجة حارة تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وصاحبها ارتفاعا كبيرا في نسبة الرطوبة وهي ظاهرة جوية ستصل إلى ذروتها، جعلنا نشعر بارتفاع شديدة في درجات الحرارة المسجلة، لتبدأ في الانخفاض اليوم السبت الموافق 29 يوليو بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من طقس شهر أغسطس المقبل

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين حول طقس شهر أغسطس المقبل، وفقا للبيانات المناخية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى أن أعلى معدلات رطوبة يتم تسجيلها في فصل الصيف تكون في شهر أغسطس وتصل إلى ذروتها في هذا الشهر، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس، ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

هل تزيد درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في شهر أغسطس؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون معدلات درجات الحرارة في شهر أغسطس تصل إلى 37 درجة مئوية، وقد يتخلل شهر أغسطس موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا في يوليو 2023.

حالة الطقس خلال الأسبوع الأول في شهر أغسطس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، إذ أنه من المتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى، ويكون مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء معلنا بذلك عن الانفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي شهدناها الأيام الماضية.