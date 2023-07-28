هل تستمر الموجات الحارة الطويلة في أغسطس؟.. الأرصاد توضح

سجل شهر يوليو أرقاما قياسية وغير مسبوقة في درجات الحرارة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لذا يأمل كثيرون أن يكون أغسطس ذو درجات حرارة معتدلة، للخلاص من موجات حر يوليو.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خلال هذا الشهر، وتهيئة الفرصة لتكوين الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

معدل درجات الحرارة في أغسطس

ووفقا للبيانات المناخية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تتراوح معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس بين 34 و37 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الشهر قد تتخلله موجات شديدة الحرارة، لكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا في يوليو 2023.

وخلال الأسبوع الأول من أغسطس، من المتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، معلنًا بذلك عن الانفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي نشهدها حاليا.

العوامل المؤثرة في درجات الحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عدة عوامل تؤثر في درجة حرارة الغلاف الجوي، على النحو التالي:

- اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس، أي مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء.

- مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية، حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

- الغطاء النباتي، فالأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء بفعل عملية النتح.

- تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح.