أسعار خدمات تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين.. تصلك حتى المنزل

تتيح مصلحة الأحوال المدنية، التابع لوزارة الداخلية، عددا من الخدمات للمواطنين، للتسهيل عليهم، وترصد السطور التالية أسعار هذه الخدمات التي تتراوح بين 25 إلى 175 جنيهًا.

إتاحة الرد بالخدمات الصوتية

وخصص قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية 5 خطوط الساخنة، لإتاحة الرد على استفسارات المواطنين، بالخدمات الصوتية على مدار الساعة على الرقم «16582».

وأتاح القطاع خطا ساخنا على الرقم «15340»، للتمكن من استخراج الأوراق الثبوتية الفورية وبطاقات الرقم القومي، فضلًا عن وجود خط ساخن رقم «15341» خاص بكبار السن وذوي الهمم والحالات الخاصة الإنسانية والمرضية، أو توصيلها للمنازل.

كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة، لتقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية من خلال رقمي «15340»، و«15340».

أسعار الخدمات

ويمكن استخراج شهادة ميلاد مميكنة أو شهادة وفاة مميكنة بسعر 25 جنيهًا، كما يمكن أيضًا استخراج قيد عائلي أو فردي مميكن بسعر 35 جنيهًا، ووثيقة زواج أو طلاق مميكنة بـ40 جنيهًا، وشهادة الميلاد لأول مرة 45 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي العادية 50 جنيهًا.

كما يمكن أيضًا استخراج استمارة الرقم القومي العاجلة بـ125 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي فوري بسعر 175 جنيهًا.