خطوات استخراج شهادة الزواج الكمبيوتر من الأحوال المدنية للمرة الأولى

تعد قسيمة الزواج هي المستند الذي يثبت الزواج، لذا يطرح العديد من المواطنين سؤالا عن خطوات استخراج شهادة الزواج الكمبيوتر من الأحوال المدنية لأول مرة، وما هي الأوراق المطلوبة.

استخراج شهادة الزواج الكمبيوتر لأول مرة

تكمن خطوات استخراج قسيمة الزواج الكمبيوتر من السجل المدني لأول مرة، من خلال كتابة البيانات المطلوبة في نموذج الوثيقة، التي يتم شراؤها من داخل السجل المدني، ثم قم بتسليمها للموظف المسئول ليتم إنهاء جميع الإجراءات ويتم استخراج الوثيقة المميكنة في اليوم نفسه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قسيمة زواج كمبيوتر

لا يحتاج استخراج قسيمة زواج كمبيوتر العديد من الأوراق التي يجب تقديمها، فكل الأوراق المطلوبة لاستخراج قسيمة زواج كمبيوتر تتمثل في نموذج لقسيمة الزواج من السجل المدني الذي يتبعه الزوج، مع كتابة جميع البيانات المطلوبة في الوثيقة، فيعتبر استخراج وثيقة الزواج من أسهل الوثائق التي يمكن استخراجها.

كيفية استخراج قسيمة زواج من المحكمة

ـ يقوم المأذون الشرعي باستخراج 4 نسخ من قسيمة الزواج ثم يقوم بدفع الرسوم ونفقات الزواج كاملة في خزينة المحكمة.

ـ يتم مراجعة المستندات من قبل المأذون مع رئيس محكمة الأسرة، وبعد ذلك تُختم بختم النسر (شعار الجمهورية)، وهنا قد أصبح الزواج رسميًا.

ـ يُسلم المأذون نسخة من العقد لأمين السجل المدني، ليتم تسجيله في السجل المدني وإدراج بياناته على السجل.

ـ النسخة الثانية يتم تسليمها إلى الزوج.

ـ النسخة الثالثة تسلم بدورها للزوجة.

ـ أما النسخة الرابعة تعتبر النسخة الرئيسية والأهم ويتم وضعها في دفتر الزواج بالمحكمة.