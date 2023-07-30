«الصحة» تحذر من 6 أعراض للإصابة بالتهاب الكبد.. أذا ظهرت اذهب للطبيب فورا

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من ظهور 6 أعراض يجب بعد ظهورها الذهاب للطبيب فورا، وقالت في تقرير رسمي لها إنه إذا ظهرت هذه الأعراض لابد من زيارة الطبيب بشكل مباشر أو طلب الرعاية الصحية من أى مستشفي على الفور، فهذه الاعراض تدل على الإصابة بالتهاب الكبد.

أعراض تدل على احتمالية الإصابة بالتهاب الكبدي

وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها تتضمن الأعراض ما يلي:-

- الحمي والتوعك

- فقدان الشهية

- الإسهال

- الغثيان وازعاج في البطن

- البول الداكن

- اليرقان

الكشف المبكر للوقاية من المضاعفات الخطيرة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تكشف احتمالية إصابتك بالتهاب الكبد، تعرف عليها واحرص على الكشف المبكر للوقاية من المضاعفات الخطيرة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن حملة 100 يوم صحة توفر الكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، وقالت وزارة الصحة والسكان الاكتشاف المبكر عن الأمراض يساهم فى رفع معدلات الشفاء والتى تصل الى 90%.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحملة تعمل داخل الوحدانت الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وتعمل في المؤسسات الكبري والميادين والنوادي الإجتماعية، وتقدم كافة الخدمات الصحية الكشف والعلاج مجانى ولا يتحمل المواطن بها أى أعباء مالية.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والإطلاع على أقرب وحدة صحية لمنطقة سكنك والكشف فى حملة 100 يوم صحة.