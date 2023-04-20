صندوق علاج الإدمان: توعية الأسر في شمال سيناء بآليات الاكتشاف المبكر للمخدرات

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على تنفيذ برامج توعوية خلال مشاركة المتطوعين لدى الصندوق في أكبر مائدة إفطار جماعي لأهالي العريش بمحافظة شمال سيناء والتي نظمتها «مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية»، على شاطئ العريش بطول 5.700 كيلو متر وبمشاركة أبناء شمال سيناء من قيادات تنفيذية وشعبية وأعضاء مجلس النواب ومشايخ القبائل وعواقل العائلات بالمحافظة.

توعية الشباب بأضرار المخدرات

وتضمنت أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان توعية الشباب بأضرار المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذى يقدمه الصندوق من خلال 28 مركزا علاجيا متخصصا على مستوى 17 محافظة حتى الآن.

تكثيف البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المخدرات

ووجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة وأيضا تنفيذ أنشطة عن أضرار التدخين تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، وتنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جاري تنفيذ الأنشطة التوعوية في العديد من المحافظات لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة وأيضا تعريف الأسر بالخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023 أيضا تنفيذ برامج التوعوية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى حياة كريمة.

تنفيذ أكبر برنامج لوقاية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة

جدير بالذكر أنه تنفيذ أكبر برنامج لوقاية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من المدارس على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسي الثاني بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.