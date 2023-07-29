تحذير من «الصحة» لمرضى السكر لتجنب الإصابة بالجلطات

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين ومرضى السكر، وقالت في تقرير رسمي لها منذ قليل، إنه على المواطنين الكشف المبكر عن مرض السكر، وعلى مرضى السكر إجراء المتابعة الدورية للاطمئنان على معدلات السكر، من أجل تقليل الآثار السلبية التي يسببها للقلب والشرايين، مشيرة الى أن مرضى السكر معرضون للإصابة مبكرا بمرض القلب والتعرض لجلطات بشكل أكبر من غير المرضى، وتكون الإصابة في الشرايين معقدة.

حملة «100 يوم صحة» توفر الكشف المبكر عن مرض السكر

وتابعت وزارة الصحة، بأنه يمكن الكشف المبكر عن مرض السكر من خلال حملة «100 يوم صحة»، لافتة أن الحملة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة «105»، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والاطلاع على الوحدات الصحية للاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها الحملة.

أعراض الإصابة بمرض السكر

وحددت وزارة الصحة والسكان، أعراض مرض السكر، وتضمنت:

- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

- كثرة التبول.

- فقدان الوزن من دون قصد.

- الشعور بالتعب والضعف.

- التقلبات المزاجية.

- الرؤية الضبابية.

- بطء التئام الجروح.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، مرضى السكر بالمتابعة الدورية من خلال الحملة أو الطبيب المشرف على الحالة، والالتزام بالأدوية التي حددها الطبيب، دون زيادة جرعات الأدوية أو نقصانها، لتفادي أي مضاعفات صحية يمكن أن تحدث نتيجة لتغيير الأدوية.