نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي علوم.. اعرفها قبل أي حد

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور النتيجة لعام 2023، والتي من المتوقع ظهورها خلال ساعات قليلة في مؤتمر صحفي تستعد له وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي بعد الانتهاء من المؤتمر.

نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح إجابات الطلاب يوم الثلاثاء الماضي، لتدخل بعدها في مرحلة المراجعة الدقيقة، حتى يستطيع الطلاب الحصول على ما يستحقونه من درجات في نتيجة الثانوية العامة 2023، وتتيح بوابة الوطن للطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي فور اعتمادها رسميا، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول عليها، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي علوم

تحرص بوابة «الوطن» على توفير وإتاحة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فور ظهورها، وجاءت خطواتها كالتالي:

- يدخل الطالب على اللينك الخاص ب نتيجة الثانوية العامة 2023.

- ثم يقوم بإدخال البيانات الخاصة به والتي تبدأ بالاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- وبعدها يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- ثم يقوم الطالب باختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.