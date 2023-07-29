عاجل.. مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة النجاح أعلى من العام الماضي

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، التي تحظى باهتمام جميع أولياء الأمور والطلاب، وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن موشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، التي وصلت فيها نسب النجاح إلى 93.9%.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مؤشرات نتيجة الثانوية 2023 مبشرة ودرجات عالية، عن العام الماضي، حيث طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أنّ إجراءات وخطوات التصحيح، تمر بمراحل متعددة ودقيقة، تحت إشراف كوادر متميزة، لضمان الدقة والجودة.

ولفتت مصادر لـ«الوطن»، إلى أنه لم يحصل أي طالب في نتيجة الثانوية العامة على مجموع 100%، مشيرة إلى أن مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة تتراوح في مواد من 88.5 و93.9% وتجميع الدرجات تم إلكترونيا داخل الكنترولات، دون أي تدخل بشري.

ومن المنتظر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا، وإعلان نسبة النجاح والمؤشرات وشرائح المجاميع.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، الدخول للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر بوابة «الوطن»، التي توفرها مجانا عبر الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع «الوطن».

- كتابة الاسم رباعي بشكل صحيح.

- كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من صحته.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة رقم الهاتف.

- النقر على «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة.