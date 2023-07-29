مصدر بـ«التعليم العالي»: تحديد مراحل التنسيق فور إعلان نتيجة الثانوية العامة

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام أعمال اختبارات القدرات 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، موضحة أن تحديد مواعيد انطلاق مراحل تنسيق 2023، سيتحدد مباشرة فور وصول نتيجة الثانوية العامة للوزارة وتحليل شرائح المجاميع.

تحليل شرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن تحديد موعد تنسيق المرحلة الأولى سيكون خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أن مكتب التنسيق يجري حالياً كل الاستعدادات الخاصة بتحديث قوائم رغبات الكليات، من خلال إضافة كليات وتخصصات ومعاهد جديدة للموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشارت المصادر، إلى أنه فور استلام النتيجة سيتم تحميل بيانات الطلاب على الموقع الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، بأن موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة مصر المعلوماتية يعمل طوال أيام مراحل التنسيق، حيث تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات، فيما تواصل معامل الحاسب الآلي بالكليات استعداداتها لأعمال التنسيق واستقبال الطلاب فور فتح باب تسجيل الرغبات.