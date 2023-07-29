عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. عبر موقع الوطن (رابط مباشر)

بدأ العد التنازلي لاستقبال نتيجة الثانوية العامة 2023 التي تفصلنا ساعات قليلة عن موعد ظهورها، الأمر الذي يجعل القلق والتوتر يسيطر على جميع الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة مجموعهم من أجل الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، ونتيجة لذلك، كشفت وزارة التربية والتعليم، نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية، بعد انتهاء تصحيح الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2023

تقدم «الوطن»، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات، وخطوات الحصول عليها، ليتمكن الطلاب من الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الثانوية العامة

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط وزارة التربية والتعليم فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الضغط على بوابة الثانوية العامة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

الضغط على نتيجة وستظهر النتيجة على الفور.

وتتيح بوابة «الوطن» للطلاب رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، سواء كانت نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أو بالاسم، كالتالي:

- الدخول على اللينك الخاص بنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.

- إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- يتم اختيار الطالب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يدخل رقم الهاتف الخاص بالطالب، والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وكشفت الوزارة، عن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023، التي وصلت إلى 93.9%، كما طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أنّ إجراءات وخطوات التصحيح، تمر بمراحل متعددة ودقيقة، تحت إشراف كوادر متميزة.

أوائل الثانوية العامة

بحسب التربية والتعليم، فإنّ الوزير سيتولى الاتصال بأوائل الثانوية العامة 2023 لإبلاغهم بنتيجة الثانوية العامة 2023 وتهنئتهم، ويتبع ذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتوفيرها عبر رابط الوزارة والروابط المختلفة.