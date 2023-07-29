ختام فعاليات البرنامج التدريبي على مكافحة العدوى بمستشفيات الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات الأسبوع التدريبي المكثف على احتياطات مكافحة العدوى، بعد أن جرى عمل 4 دورات تدريبية استغرقت الدورة الواحدة يومين، بواقع 12 ساعة للدورة الواحدة.

ختام الدورات التدريبية لمكافحة العدوى

وأشار «مكين» في بيان، إلى أن الدورات جاءت تحت رعاية محافظة الدقهلية وبناء على تعليمات الدكتورة سالي محيي الدين، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، إذ جرى اختتام التدريب بعد أن أقيمت 4 دورات تدريبية بقاعات التدريب بمستشفى رمد المنصورة ومستشفى منية النصر وإدارة التدريب.

وأوضح أن الدورة الواحدة استمرت لمدة يومين بواقع 12 ساعة للدورة الواحدة، واستهدفت الدورات الأربعة تدريب أكثر من 130 من مقدمي الخدمة بين أطباء وتمريض، وحاضر بالدورات مدير إدارة مكافحة العدوى بالإضافة لعدد من أعضاء الإدارة.

تدريب الأطباء البشريين على مكافحة العدوى بالدقهلية

وأوضح الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية، أن البرنامج استهدف تدريب الأطباء البشريين من كافة التخصصات على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وتمريض أقسام الكلى من عدد من المستشفيات ووحدات الكلى الطرفية.

وأضاف «حمدي» إلى أن الهدف من الدورات زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى، في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات، وتقديم خدمة طبية آمنة لمتلقي الخدمة جنبا إلى جنب مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.