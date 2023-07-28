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صحة الدقهلية: غلق 59 منشأة تعمل بدون ترخيص

كتب:

آية حسنين
08:17 م | الجمعة 28 يوليو 2023
مرور مراقبة الأغذية بالدقهلية علي المنشآت الغذائية

مرور مراقبة الأغذية بالدقهلية علي المنشآت الغذائية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنفيذ إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية على 331 منشأة، تبين أن 59 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من تحرير 212 محضرا.

حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية بالدقهلية 

وأشار إلى أن عمل مراقبة الأغذية بالمديرية جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

المرور على 331 منشأة غذائية وتحرير 212 محضرا بالدقهلية 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه جرى تفتيش نحو 331 منشأة، واتضح عمل 59 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وجري تحرير  212 محضرا، وسحب 26 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام 2559 كيلو من أغذية متنوعة و 320 عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

محاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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بقلم آية حسنين