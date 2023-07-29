«المؤتمر»: القمة الروسية الأفريقية عكست دور مصر المحوري في المنطقة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن علاقات مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعادت مصر مكانتها على كافة الأصعدة، الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية، موضحا أن القمة الروسية الأفريقية الثانية تأتي تنفيذًا لمخرجات القمة الأولى التي عقدت في سوتشي برئاسة مصرية روسية عام 2019، وهذا يبرهن على دور الدولة المصرية في المنطقة.

التعاون الروسي الأفريقي يحترم مبدأ سيادة الدول

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر بوابة أفريقيا، ومن ثم ستلعب المشاركة المصرية التي نجحت في تبني رؤية سياسية موحدة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية القائمة على مبدأ المصالح المشتركة للدول والحفاظ على مقدراتها، دورًا في تعزيز التعاون الروسي الأفريقي، واتضح ذلك في نتائج القمة على أرض الواقع وأن السنوات الثلاثة منذ القمة الأولى تخلها لقاءات وتوافق على مستوى وزراء الخارجية والبرلمانات وعبر مختلف الأصعدة.

وأشار «غنيم» في بيان له منذ قليل إلى أن القمة الثانية تأتي في وقت يشهد العالم تحولات وتداعيات كثيرة، وسيطرة دولارية أحادية القطبية على العالم، والتضخم، وتبعات جائحة كورونا، والأزمات الغذائية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا بدوره تطلب خلق عالم متعدد القطبية قائم على مبدأ تعزيز المصالح المشتركة والتكامل بين الدول بعيدًا عن فكرة التدخل للحفاظ على سيادة الدول، وهذا ما تمتاز به مصر في علاقاتها الخارجية.

ذكرى مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

وأوضح «غنيم» أن العلاقات المصرية الروسية ممتدة على مر التاريخ، وتأتي القمة الروسية الأفريقية الثانية بالتزامن مع مرور 80 عامًا على العلاقات بين البلدين، وهناك تبادل تجارى على كافة الأصعدة، وبعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، وهو ما سينعكس على الأجندة المصرية سواء على طاولة القمة أو خلال اللقاءات المختلفة، ويعكس أهمية دور مصر المحوري في المنطقة بالكامل.