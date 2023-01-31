وزير الخارجية: العلاقات المصرية الروسية قائمة على أرضية من التاريخ الممتد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه أجرى مباحثات معمقة ومثمرة مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تناولا فيها القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أنّ العلاقات المصرية الروسية تقوم على أرضية من التاريخ الممتد الطويل، ونحن بصدد الاحتفال بـ80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما ينطوي على ذلك من تاريخ مشترك وتضامن، كان السمة السائدة في إطار العلاقات بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية، في كلمة خلال اجتماعه بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الساحة الدولية شهدت اضطرابات وتطورات متلاحقة مؤخرا، والضغوط التي تولدت على ذلك، والأثر الذي وقع على دول عديدة من دول العالم النامي وبينها مصر.

ولفت شكري، إلى أهمية استمرار التواصل مع الأطراف كافة، في إطار السعي لإيجاد حلول ملائمة لكل هذه التطورات، بما يحقق المصالح المشتركة على أرضية من الحفاظ على المصالح المبنية على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل.

واستطرد وزير الخارجية، أنّ التطورات المتلاحقة تتطلب إقامة العلاقات على أسس من الاحترام والمصلحة المشتركة، كما نتطلع إلى أن تسهم المباحثات والاتصالات بين مسؤولينا على مختلف المجالات في توحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية.