خبير اقتصادي: العلاقات المصرية الروسية ممتدة منذ أكثر من 78 عاما

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك علاقات وطيدة بين مصر وروسيا سواء عسكرية أو تجارية وغيرها منذ أكثر من 78 عاما، وكان من أهم ثمار هذا التعاون السد العالي ومصانع الحديد والصلب بحلوان ومصنع نجع حمادي للألومنيوم وغيرها من المصانع ومعظم مصانع قطاع الأعمال المصري بتكنولوجيا روسية.

وأضاف، في بيان له، أن العلاقات بين البلدين اتخذت شكلا جديدا منذ عام 2014 وقد تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك تم الاتفاق على شراكة استراتيجية، وقد تطورت العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير فقد بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2014 مبلغ 4.6 مليار دولار، في حين أنه كان في حدود مبلغ 900 مليون دولار فقط في 2013.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد زاد إلى 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 ثم قفز حجم التبادل التجاري إلى مبلغ 4,7 مليار دولار خلال عام 2021، وكذلك حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا ارتفع إلى 4,7 مليارات دولار.

ولكن من المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا انخفض خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

؜ زيادة في حجم الشراكة بين مصر وروسيا

وبلغت عدد الشركات الروسية والاستثمار الروسي في مصر 400 شركة روسية بإجمالي استثمار 7.4 مليار دولار يوفر العديد من فرص العمل، ومن أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها مشروع الضبعة النووي بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار منها قرض وتمويل روسي قدره 25 مليار دولار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس المتوقع أن تكون حجم الاستثمارات في هذه المنطقة يتجاوز الـ 8 مليارات دولار.

كما أن السياحة الروسية تمثل نسبة 25%؜ من إجمالي السياحة الوافدة لمصر، وقد تأثرت السياحة المصرية بالأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وكانت تبلغ أعداد السياح الروس 3.2 مليون سائح، ولكنها عادت، بعد قرار عودة الطيران الروسي لمصر من جديد قرار مهم جدا الاتفاق على عودة الرحلات الجوية والذي يعمل فيه أكثر من 3.5 مليون مصري.

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسي متوقعة، خاصة بعد زيارة جو بايدن للمنطقة وهدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر والدول الأفريقية أيضا تستهدف بالأساس التشاور بشأن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على بلدان المنطقة، خاصة فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأيضا وجهة نظر روسيا في هذه الأزمة، والتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات المتفق عليها مثل مشروع الضبعة النووي ومشروع المنطقة الاقتصادية الروسية بمحور قناه السويس، والترويج للشراكة بين روسيا وأفريقيا، خاصة زيارة لافروف تشتمل جولة أفريقية تستغرق 5 أيام يزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وأيضا الحديث مع ممثلي الجامعة العربية ليتطرق خلالها لتطوير العلاقات العربية الروسية وهذا خطوة متوقعة بعد زيارة جو بايدن للمنطقة والاجتماع مع بعض الدول العربية.