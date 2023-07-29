سنة 2023 تكسب.. نسب النجاح في مواد الثانوية تتفوق على العام الماضي

انتظار وترقب يعيش فيهما طلاب الثانوية العامة 2023 خلال هذه الساعات، ينتظرون الإعلان عن ظهور النتيجة على أحر من الجمر، ليطمئن كل منهم على مجموعه ودرجاته، لكن ثمة أمر مبشر تم الإعلان عنه خلال الساعات الأخيرة وهو نسب النجاح في مواد الثانوية التي جاءت جيدة على عكس ما توقع البعض.

وبمقارنة نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023، بسابقتها في العام الماضي 2022، اتضح أن المؤشر يتجه لأعلى، وأن النسب هذا العام أفضل من سابقتها، وفقا لما تم إعلانه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نسب نجاح مادة اللغة العربية

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة عام 2023 بالشعبتين العلمي والأدبي هذا العام تجاوزت 90%، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، أكثر من نسبة النجاح في المادة ذاتها بالعام الماضي 2022 لطلاب الشعبة الأدبية 87.1%.

نسب نجاح مادة اللغة الأجنبية الثانية

كما تجاوزت نسبة نجاح الطلاب بمادة اللغة الأجنبية في نتيجة الثانوية العامة 2023 الثانية 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزوا 20%، بينما بلغت نسبة النجاح عام 2022 نحو 87.2%.

نسب نجاح مادة الكيمياء

فيما بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4%، بينما في العام الماضي كانت 86.2%.

نسب نجاح مادة التاريخ

بينما جاءت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 2023 نحو 90.2%، فيما بلغت نسبة النجاح في العام الماضي 85.5%.

نسب نجاح مادة الجغرافيا

وأيضًا بلغت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا العام الحالي 91.6%، بينما بلغت نسبة النجاح في عام 2022 نسبة نجاح 87.3%.

نسب نجاح مادة الجغرافيا

نسبة النجاح في مادة الفيزياء بلغت 91% في العام الحالي، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9%، أما العام الماضي فكانت نسبة النجاح 83.5%.

نسب نجاح مادة علم النفس

وبلغت نسبة النجاح في مادة علم النفس 2023 نحو 93.9%، بينما بلغت نسبة النجاح العام الماضي 93.1%.

نسب نجاح مادة الجيولوجيا

ونسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا في نتيجة الثانوية العامة بلغت 91.1%، و نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2%، بينما العام الماضي كانت نسبة نجاح أكثر بقليل وهي 91.2%.

نسب نجاح مادة الرياضيات التطبيقية

وأخيرا جاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%، بينما كانت نسبة النجاح في العام الماضي أكبر ووصلة إلى 91.2%.

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