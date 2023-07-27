«معلومات الوزراء» يكشف نسب النجاح في مواد الثانوية العامة: وصلت لـ93.9%

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 وصلت إلى 93.9%.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نسب النجاح في مواد الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023، وتراوحت بين 88.5% و93.9%.

وطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أنّ إجراءات وخطوات التصحيح تمر بمراحل متعددة ودقيقة تحت إشراف كوادر متميزة، لضمان الدقة والجودة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، وجاءت نسبة النجاح في المواد كما يلي.

- نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية تجاوزت 90%.

- نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية تجاوزت 91%.

- نسبة النجاح في امتحان الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان التاريخ 90.2%.