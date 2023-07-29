«تعليم شمال سيناء»: 82% نسبة الحضور في آخر امتحانات الدور الثاني لـ«الإعدادية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022، موضحا أن 693 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة العلوم اليوم.

تعليم شمال سيناء: لا شكاوى من آخر الامتحانات

وقالت مديرية التعليم بشمال سيناء، إن زمن الإجابة في امتحان العلوم ساعتين، ونسبة حضور الطلاب بلغت 82%، ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات، وسارت الامتحانات بشكل طبيعي.

وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب في جميع المواد 1629 طالبا وطالبة أدوا امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالشهادة الإعدادية للدور الثاني، في 14 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

عدد طلاب الدور الثاني

وبلغ عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية 867 طالبا في 5 لجان، وفي إدارة بئر العبد التعليمية 547 طالبا في 4 لجان، وإدارة الشيخ زويد التعليمية 99 طالبا في لجنة واحدة، وإدارة رفح التعليمية 60 طالبا في لجنة واحدة، وإدارة الحسنة التعليمية 33 طالبا في لجنة واحدة، وإدارة نخل التعليمية 23 طالبا في 2 لجنة.