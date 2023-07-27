محافظ شمال سيناء يسلم 25 صيادا وسائل تعزيز للسلامة البحرية

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد 25 من صيادي الأسماك في مدينة العريش، وسائل تعزيز السلامة البحرية، في حضور علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، وخالد زايد، مدير المشروعات في جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، والدكتورعزت مرزوق عميد معهد الدراسات البيئية سابقا بجامعة العريش.

مهنة الصيد سندا للتنمية الحقيقية في سيناء

وأكد المحافظ، على أن مهنة الصيد ستكون سندًا للتنمية الحقيقة في محافظة شمال سيناء، موجهًا الشكر لجمعية الجورة على تدريب الصيادين وتزويدهم بوسائل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلي اهتمام مؤسسات الدولة بالعاملين في مجال الصيد، سواء في بحيرة البردويل أو البحر المتوسط، حيث يتم دعمهم ماديًا بصورة شهرية بمبلغ 1000 جنيه نتيجة توقف الصيد بسبب الظروف التي تمر بها شمال سيناء، بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي لصيادي المحافظة بتسليمهم أدوات ومستلزمات الصيد بالمجان «بدل صيد- كزلوك- شباك الصيد» ضمن المبادرة الرئاسية «بر أمان».

إنشاء ميناء للصيد كبير بشمال سيناء

وأعلن المحافظ عن إنشاء ميناء للصيد في مدينة العريش، حيث جاري حاليًا اختيار المكان المناسب للميناء، لافتًا إلى عدم خروج أي صياد من ميناء العريش البحري، إلا بعد إنشاء ميناء الصيد الجديد.

بدوره قال الدكتور خالد زايد، رئيس فريق العمل بجمعية الجورة، إنّ ورشة تدريب الصيادين تأتي ضمن أنشطة مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة في شمال سيناء، والذي يأتي تماشيا مع محور الاستدامة البيئية ومحور جودة الحياة، وهما المحورين الأول والخامس من رؤية مصر 2030.

وأضاف زايد، أنّه في ختام الورشة التي استمرت 5 أيام، قامت الجمعية بتسليم وسائل تعزيز السلامة البحرية «سترة نجاة- بدلة صيد- أطواق نجاة- كشافات يدوية»، للصيادين المشاركين في الورشة وعددهم 25 صيادًا، معلنًا عن إنشاء مركزين لخدمة الصيادين في العريش وبئر العبد.