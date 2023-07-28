نتيجة الثانوية العامة 2023 في شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

يعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالة من الترقب والانتظار قبيل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بشمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس، والمتوقع إعلانها خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بشمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، في بيان، إن نتيجة الثانوية العامة 2023 بشمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس، ستكون متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة إلكترونيا، عقب الإعلان عنها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد اعتمادها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه يمكن حصول طلاب القسم العلمي والقسم الأدبي على نتيجة الثانوية العامة 2023 بشمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدارس بعد ساعات من إعلانها رسميا، بعد وصول مندوب الوزارة إلى المحافظة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة شمال سيناء

وتنشر «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط من هنــا، الموجود على بوابة الوطن لخدمة للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة،

أوائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة شمال سيناء

وأكدت المديرية أن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة شمال سيناء بالشعبة العلمي والشعبة الأدبي سيتم الإعلان عنها عقب إعلان النتيجة مباشرة.