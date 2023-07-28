عرض مسرحية «اشهد يا زمان» لطارق الدسوقي وحنان شوقي بقصر ثقافة العريش

وصلت فرقة مسرحية «اشهد يا زمان» إلى إحدى القرى السياحية بمدينة العريش، لعرض المسرحية بقصر ثقافة العريش، برعاية حزب حماة الوطن بشمال سيناء.

وقال المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، لـ«لوطن» أن المسرحية ستعرض في تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الجمعة.

وأضاف «رحمي» أن المسرحية ليست هزلية، وشمال سيناء من أوائل المحافظات التي تعرض بها على مسرح قصر ثقافة العريش، برعاية حزب حماة الوطن، الذي استقبل الفرقة ورعاها طوال فترة العرض والإقامة بالعريش، وأظهر حالة من الاحتفاء بالضيوف.

دعوة المثقفين والأدباء من أهالي سيناء لحضور العرض المسرحي

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بالحزب إنه تم دعوة هيئة التدريس بجامعة العريش وجامعة سيناء لحضور العريش، وعدد من الأدباء والمفكرين والنواب وشيوخ القبائل، والجهاز التنفيذي والشعبي للمحافظة رئاسة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي للديوان العام.

العرض يبدأ في الثامنة مساء الجمعة حتى منتصف الليل

وقال أيمن العكس، إن عملية التنظيم والدخول سوف تكون بدعوات أرسلها الحزب مسبقا، ويمنع تماما اصطحاب أطفال طوال فترة العرض التي تبدأ من الثامنة مساء حتى منتصف الليل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالديوان العام وقوات الشرطة.

وأضاف أن المسرحية من بطولة النجم طارق الدسوقي، والنجمة حنان شوقي، ونخبة كبيرة من فناني مصر.