حي الجمرك بالإسكندرية: إخلاء 4 عقارات من السكان بعد سقوط أجزاء منها

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن إدارات الحي المختلفة تعمل على مدار اليوم لرصد المخالفات والعقارات الآيلة للسقوط، بهدف حماية أرواح المواطنين، وقد تم تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار 19 الكائن بشارع ابن العربي لوجود ميل شديد به، وتمت الإزالة حتى أعمدة الدور الرابع.

إزالة أجزاء معلقة بعقارات متهالكة

وأضاف رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة، قامت إدارة المشروعات بالحي بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 28 شارع جودة بالجمرك، والعقار صادر له قرار هدم، وقامت وحدة التدخل السريع بالحي بالانتهاء من رفع مخلفات الأتربة وفتح الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

إخلاء فوري لعقار بالحي

وأكدت رئيس حي الجمرك، أنه فور تلقي بلاغ يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 31 حارة جميعي، توجهت على الفور إدارة المشروعات إلى المكان المذكور، وتبين بالمعاينة أن العقار عبارة عن دور أرضي وأول علوي، وبالرجوع لقسم المنشآت الآيلة للسقوط، تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 5 لسنة 2008.

كما تم إزالة الأجزاء الخطرة والتي تهدد أرواح المارة في العقار 29 حارة جميعي صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2015، وكذلك العقار رقم 25 حارة جميعي صادر له قرار ترميم رقم 84 لسنة 2021، وتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار للوضع الحالي للعقار، وتم مخاطبة القسم من قبل لعمل إخلاء فوري للسكان لخطورة العقارات حفاظا على سلامة المواطنين.