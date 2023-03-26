محافظ الشرقية يشدد على تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

رصد أي متغير مكاني لتنفيذ الإزالة الفورية

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

إزالة حالة تعدى بكفر الحصر

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة بالزقازيق بإزالة حالة تعدي بكفر الحصر ببيشة قايد عبارة عن بناء مخالف لشروط الترخيص عبارة عن سور مخالف على مساحة 80 متر وتم ازالة المخالفة.

إزالة سور بالطوب الأحمر

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بإزالة سور بالطوب الأحمر والأسمنت مخالف بقرية النكارية مخالف لشروط الترخيص والبناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.